В Коми горел дом: погибла 84-летняя женщина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В четверг, 5 августа, в Усть-Цилемском районе горел деревянный дом, в результате чего погибла женщина 1927 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в 0.54. В селе Трусово загорелся одноэтажный деревянный дом. Первыми огонь тушить начали члены добровольной пожарной команды. Через три минуты на место прибыли сотрудники МЧС. К тому времени дом был полночью охвачен огнём. В 4.29 огонь удалось потушить. На месте происшествия обнаружили тело женщины 1927 года рождения. Огонь уничтожил дом на площади 144 квадратных метров. На месте происшествия работали четверо пожарных и две единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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