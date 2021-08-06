В Коми восемь человек оштрафовали за то, что они были без масок

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В Сысольском районе восемь человек оштрафовали за нарушения режима повышенной готовности. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

Восемь местных жителей находились в магазинах без масок. Таким образом они нарушили указ главы Коми о введении режима повышенной готовности. На нарушителей завели административные дела, и их рассмотрел Сысольский районный суд. Каждого из них привлекали за такое нарушение впервые. Свою вину все нарушители признали. Каждого из них оштрафовали на тысячу рублей.

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