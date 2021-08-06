Ударивший женщину бутылкой водки житель Коми заплатит 100 тысяч рублей

Фото: Pixabay

В Усть-Вымского районе с жителя Жешарта 1942 года рождения взыскали 100 тысяч рублей в качестве компенсации за телесные повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Мужчина встретился с давней знакомой, и та ответила отказом на его непристойное предложение. Жителю Коми это не понравилось. Он схватил бутылку и замахнулся на женщину. Знакомая закрыла голову рукой и получила резаную рану в области предплечья, а также повреждения сухожилий трех пальцев. Злоумышленника приговорили к 10 месяцам лишения свободы условно. Кроме того, мужчина должен был выплатить пострадавшей 100 тысяч рублей.

Однако расплачиваться должник не спешил, хотя у него на счетах была необходимая сумма. Поэтому приставы списали деньги принудительно. При этом сумма увеличилась на 7 тысяч рублей. В ФССП добавили, что исполнительский сбор, который перечисляется в федеральный бюджет, составляет 7% от подлежащей взысканию суммы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жителя Коми заставили заплатить 2,5 миллиона за незаконную торговлю спиртным