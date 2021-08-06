В Коми перечислили выплаты на 118 тысяч школьников

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За неделю в Коми единовременные выплаты перечислили на 118 тысяч детей школьного возраста. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского отделения Пенсионного фонда.

Размер выплаты составляет 10 тысяч рублей. С начала августа ее перечислили на 118 тысяч детей в возрасте от 6 до 18 лет. В Пенсионном фонде отметили, что это 92% от прогнозируемого общего количества получателей выплаты в Коми. Право на нее имеют дети, которым шесть лет исполняется не позднее 1 сентября 2021 года, а также детям, которым на момент выхода указа Президента (2 июля) еще не было 18 лет. Заявление на выплату будут приниматься до 1 ноября 2021 года. Решение по нему будут принимать в течение пяти рабочих дней.

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