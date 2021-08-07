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Происшествия7 августа 2021 15:37

Под Сыктывкаром водитель получил сердечный приступ и устроил ДТП

Источник:kp.ru
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Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

В пятницу, 6 августа, в поселке Краснозатонском под Сыктывкаром ВАЗ-2114 врезался в жилой дом. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 21.10. Водитель 1955 года рождения ехал за рулем ВАЗ-2114 по двору дома №15 по Клубному переулку. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и врезался в дом.

В результате ДТП пострадал водитель «Лады». Он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, сердечный приступ, а также шок третьей степени. Пострадавший попал в больницу. Он за рулем с 2000 года.

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