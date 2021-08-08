За неделю в Коми изъяли 10 охотничьих ружей

Фото: управление Росгвардии по Коми

Сотрудники управления Росгвардии по Коми за неделю изъяли 10 единиц охотничьего оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

За неделю сотрудники Росгвардии выявили 12 нарушений в области оборота оружия. Силовики изъяли 10 единиц охотничьего оружия. Почти все нарушения связаны с несоблюдением сроков продления разрешительных документов. Одного владельца оружия привлекли к административной ответственности. Это связано с тем, что он не сообщил об изменении места жительства. Кроме того, сотрудники Росгвардии рассмотрели 386 заявлений об оказании государственных услуг по обороту оружия и частной охранной деятельности.

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