В Коми КамАЗ сбил женщину: она в больнице

Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 7 августа, в Ухте КамАЗ сбил женщину 1976 года рождения. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 11:44 на проспекте Ленина. Мужчина 1980 года рождения ехал на КамАЗе по двору дома №28б в сторону дома №30. В попутном с ним направлении по краю дороги шла женщина. Судя по всему, водитель попросту не заметил ее и сбил. В результате ДТП пострадавшая получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и закрытый перелом бедра. Водитель за рулем уже 20 лет.

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