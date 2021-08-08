В Коми 1,6% привитых заразились коронавирусом

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В Коми заболевших коронавирусом после прививки 1,6% от общего количества прошедших вакцинацию. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

В целом по России фиксируется не более 2,5% заболевших после вакцинации. Большинство заражений происходит в период формирования иммунитета, который длится две-три недели после второй прививки в зависимости от вакцины.

Заболевание после вакцинации возможно в случае ослабленного иммунитета ввиду сопутствующих хронических заболеваний, малого количества антител, так как вакцинация проходила более 6 месяцев назад. Еще один случай – когда человек привился первой дозой вакцины, а иммунитет еще не успел сформироваться.

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