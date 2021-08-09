Сыктывкарец взыскал за незаконный 10-дневный арест 100 тысяч рублей

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Сыктывкарец добился десятикратного увеличения компенсации за 10-дневный административный арест, под которым его содержали незаконно.

Мужчина находился под арестом с 8 по 18 марта прошлого года. Эта мера наказания была признана незаконной, после чего сыктывкарец обратился в суд для получения компенсации морального вреда. Ему присудили лишь 10 тысяч рублей, хотя он запрашивал в 10 раз больше - 100 тысяч рублей. Тогда сыктывкарец обратился в Верховный суд Коми. И выиграл. Коллегия решила, что срок незаконного содержания, состояние здоровья мужчины, характер и степень причиненных стоят 100 тысяч рублей. Решение пока в силу не вступило, сообщает БНК.

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