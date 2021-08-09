В Коми из окна выпал мужчина

Фото: СУ СК по Коми.

В пабликах соцсетей появилась информация, что жители Эжвы заметили во дворе дома по Емвальской, 13 лужу крови на асфальте. Как оказалось, из окна выпал мужчина.

Как потом утверждали очевидцы, накануне с этого адреса увозили тело парня с ножевыми ранениями. Горожане подозревают, что мужчину сначала убили, а затем сбросили тело с пятого этажа.

Факт гибели мужчины 1982 года рождения «КП-Коми» подтвердили в республиканском МВД.

Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют следователи.

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