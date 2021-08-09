В Коми двое мужчин незаконно поймали рыбы на 170 тысяч рублей

Фото: пресс-служба МВД по Коми

В Удорском районе двух местных жителей будут судить за незаконную рыбалку, сумма ущерба превысила 170 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Полицейские сотрудники Рыбнадзора выявили факт незаконной ловли рыбы на озере Кос-Ты. Они заметили двух мужчин в деревянной лодке с мотором. Внутри были сети и рыба. В МВД отметили, что рыбачили мужчины незаконно. Они выловили 165 окуней, четыре язя, 139 щук и две плотвы. Сумма ущерба государству превысила 170 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело. Обвиняемые дали признательные показания и возместили ущерб. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. После этого решать судьбу рыбаков будет суд.

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