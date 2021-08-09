В Коми пьяный водитель врезался в два автомобиля

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 8 августа, в Воркуте пьяный водитель Mercedes-Benz GL 350 врезался в Honda Accord и «Ладу Гранту». Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 20.30. Пьяный мужчина 1978 года рождения ехал за рулем Mercedes по бульвару Пищевиков. В районе дома №27 он выехал на встречную полосу. Там Mercedes столкнулся с Honda и «Ладой».

В результате ДТП пострадали два человека. 35-летний водитель Honda получил ушиб грудной клетки, а также закрытый перелом ребер. Пострадавшего увезли в больницу. Кроме того, у водителя Mercedes под вопросом закрытая черепно-мозговая травма.

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