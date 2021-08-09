В Сыктывкаре мужчину и женщину задержали за кражу в гипермаркете

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Коми

В Сыктывкаре сотрудники Росгвардии задержали мужчину и женщину, попавшихся на краже в гипермаркете. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

За неделю сотрудники Росгвардии 69 раз выезжали на охраняемые объекты по сигналу «тревога». В трех случаях это были кражи. Росгвардейцы задержали более 30 человек, совершивших административные правонарушение.

Ночью сотрудники ведомстве получили тревожный сигнал в гипермаркете. Выяснилось, что мужчина и женщина попытались пронести краденый товар через кассу. Однако это заметили сотрудники службы безопасности. Сумма ущерба превысила 2400 рублей. Росгвардейцы доставили мужчину 1974 года рождения и женщину 1987 года рождения в дежурную часть полиции. По факту случившегося проводится проверка.

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