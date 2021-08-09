В Коми женщина набрала кредитов на 2 миллиона и перевела мошенникам

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Воркуте местная жительница 1972 года рождения взяла в кредит 2,361 миллиона рублей и перевела мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщине почти две недели звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банка. Собеседники сообщали, что на имя воркутинки неизвестные пытаются оформить кредиты. Для того, чтобы предотвратить незаконные действия, горожанке посоветовали самой оформить кредиты и перевести деньги якобы на «безопасный счет».

Воркутинка взяла кредиты в нескольких банках и перевела 2 361 000 рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Злоумышленники звонили воркутинке с телефонов зарегистрированным в Санкт-Петербурге, Коми, Оренбургской области.

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