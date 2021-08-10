Двое жителей Коми отдали мошеннику больше 100 тысяч рублей за путевки в Крым

Фото: pexels.com

Двое жителей Коми пытались купить путевки в Крым и в общей сложности лишились 128 600 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Так, сыктывкарка 1958 года рождения нашла сайт одного из крымских санаториев. Там имелась информация о продаже путевок. Женщина отправиться на отдых в Крым и стала переписываться с «представителем санатория». Она перевела почти 88 тысяч рублей. Позднее горожанка связалась по телефону с реальными сотрудниками санатория. Оказалось, что брони на ее имя не было.

Кроме того, тот же сайт попался ухтинцу 1970 года рождения. Мужчина «оформил» путевку и перевел 40 600 рублей. Однако горожанин не получил никаких уведомлений о подтверждении бронирования и обратился в полицию.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Правоохранители выяснили, что сайт санатория оказался фейковым. Полицейским удалось задержать. Им оказался ранее не судимый безработный житель Санкт-Петербурга 1988 года рождения. Злоумышленник признался в совершении преступления. Сейчас он находится в одном из СИЗО в северной столице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как заплатить за отдых в Крыму и не поехать, знают жительницы Коми

Сыктывкарки купили несуществующие путевки на море