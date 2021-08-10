Медианная зарплата в Коми достигла 51 тысячи рублей

Фото: архив КП.

В Коми размер медианной зарплаты достиг 51 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные hh.ru.

Согласно им, по данному показателю республика находится в лидерах в СЗФО: выше зарплата только Санкт-Петербурге (56 тысяч рублей) и Ненецком АО (55 тысяч рублей).

Специалисты отмечают, что медианная предлагаемая зарплата в регионах СЗФО сильно разнится и может зависеть как от сферы, в которой работает компания, так и от северных надбавок, которые обязаны выплачивать работодатели региона.

В целом же, в СЗФО размер медианной зарплаты равен 51 тысяче рублей. Это, к слову, на 5% больше, чем в среднем по России.

Напомним, медианная зарплата - это зарплата, которая находится по середине всех доходов, получаемых на предприятии сотрудниками. Также власти России ориентируются по данному показателю при расчете МРОТ.

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