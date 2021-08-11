В сыктывкарском поселке начали ремонтировать центральную улицу

Фото: администрация Сыктывкара.

В сыктывкарском поселке Верхняя Максаковка начали ремонтировать улицу Лесную, сообщили в столичной мэрии.

Администрация Сыктывкара рассказала о ходе дорожных работ, выполняемых Коми дорожной компанией.

- Сейчас подрядчик ведёт фрезерование верхнего слоя асфальта на участке протяженностью 285 метров. Далее планируется частично обустроить земляное корыта под основание дороги, поэтапно уложить выравнивающий и финишный слои, - уточнили в мэрии.

Проектом не предусмотрено обустройство бортовых камней по краям дороги, профиль дороги будет односкатный с уклоном, нисходящим от одной бровки земляного полотна к другой, чтобы обеспечить отвод воды с поверхности дороги.

Работы планируется завершить к 20 августа.

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