В Коми утонул 12-летний мальчик, приехавший погостить к бабушке

В день несчастного случая подросток договорился с приятелями пойти на местный пляж поплавать. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В селе Визинга из водоема достали тело 12-летнего мальчика. Ребёнок пошёл с друзьями покупаться на реку и утонул.

Известно, что трагедия произошла накануне, 11 августа. Мальчик приехал с родителями в гости к бабушке на летние каникулы. Через некоторое время мама с папой уехали, оставив ребёнка в деревне. В день несчастного случая подросток договорился с приятелями пойти на местный пляж поплавать. Ребята играли в воде, когда мальчик стал тонуть, спасти его не удалось, пишет «Комиинформ».

Сейчас по данному факту начата проверка.

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