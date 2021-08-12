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Происшествия12 августа 2021 9:20

В Коми утонул 12-летний мальчик, приехавший погостить к бабушке

Источник:kp.ru
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В день несчастного случая подросток договорился с приятелями пойти на местный пляж поплавать.

В день несчастного случая подросток договорился с приятелями пойти на местный пляж поплавать.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В селе Визинга из водоема достали тело 12-летнего мальчика. Ребёнок пошёл с друзьями покупаться на реку и утонул.

Известно, что трагедия произошла накануне, 11 августа. Мальчик приехал с родителями в гости к бабушке на летние каникулы. Через некоторое время мама с папой уехали, оставив ребёнка в деревне. В день несчастного случая подросток договорился с приятелями пойти на местный пляж поплавать. Ребята играли в воде, когда мальчик стал тонуть, спасти его не удалось, пишет «Комиинформ».

Сейчас по данному факту начата проверка.

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