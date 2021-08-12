Таксист помешал жителю Коми перевести мошенникам 59 тысяч рублей

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В Печоре мужчина 1956 года рождения чуть не перевел мошенникам 59 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Собеседник заявил, что, якобы, мошенники пытаются снять с карты печорца деньги. «Сотрудник банка» добавил, что срочно необходимо предотвратить эту операцию. Злоумышленник убедил пенсионера перевести им через банкомат имеющиеся на его счету 59 тысяч рублей. До терминала мужчина добирался на такси. Печорец рассказал таксисту, куда и зачем едет. Водитель убедил пассажира, что его пытаются обмануть мошенники, и деньги переводить нельзя. По факту случившегося проводится проверка.

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