Житель Коми украл трубы за 75 тысяч рублей

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В Воркуте местного жителя 1977 года рождения подозревают в краже металлических труб, принадлежащих местному предприятию. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился работник одной из местных организаций. Он сообщил, что с территории поселка Советский похитили металлические трубы длиной 80 метров. Они принадлежат одному из муниципальных предприятий. Сумма ущерба составила 75 тысяч рублей. По подозрению в краже задержали местного жителя 1977 года рождения. Воркутинец дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело о краже.

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