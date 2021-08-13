Сыктывкарка решила заработать на инвестициях и лишилась 311 тысяч рублей

Фото: Pixabay

Мошенники украли у жительницы Сыктывкара, которая хотела заработать на инвестициях, 311 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Горожанка была в декретном отпуске и решила подзаработать. Женщина нашла сайт, который показался ей весьма надежным. Там обещали колоссальные денежные средства в кратчайшие сроки. Сыктывкарка начала переписываться, а затем созваниваться с «представителями» биржевой платформы. Она создала личный кабинет и в течение месяца переводила деньги. Горожанка видела, что прибыль растет, но ее убеждали и дальше вкладывать деньги. В итоге она перевела 311 тысяч рублей, но вывести деньги так и не смогла. Собеседники перестали выходить на связь, и женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми девушка решила заработать на инвестициях и лишилась миллиона