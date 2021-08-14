В Коми столкнулись Chevrolet и Volkswagen: пострадали три человека

Фото: управление ГИБДД по Коми

В пятницу, 13 августа, в Сысольском районе столкнулись Chevrolet Lanos и Volkswagen, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 20.26 в селе Визинга. 43-летняя женщина ехала за рулем Chevrolet Lanos. Она выезжала со стороны заправки на главную дорогу – 709-й километр трассы "Вятка". При этом водитель не уступила Volkswagen, и машины столкнулись.

В результате ДТП пострадали три человека. Водитель Chevrolet получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. У 36-летней пассажирки Volkswagen диагностировали автотравму, сотрясение мозга, ушиб голени, а у 12-летнего мальчика из той же иномарки – автотравму, ушиб тазобедренного сустава. Виновница ДТП попала в больницу. Стаж ее вождения составляет 11 лет.

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