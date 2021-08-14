В Коми модернизируют завод железобетонных плит

Фото: пресс-служба главы Коми

В Инте планируют модернизировать завод железобетонных изделий «Арктика», благодаря этому появится 150 новых рабочих мест. Об этом сообщили в пресс-службе главы Коми.

Предприятие входит в план диверсификации экономики республики. На заводе хотят создать линию для выпуска практически любого вида железобетонной продукции. При этом будут учитываться потребности рынка на северных и арктических территориях Коми, а также соседних регионов. Ожидается, что продукция будет востребована при строительстве третьей нитки газопровода «Бованенково-Ухта», которое назначено на 2024-2028 годы.

Руководством компании уже разместило заявку на получение статуса резидента Арктической зоны и подала заявку в Фонд развития моногородов на получение займа. Это еще одно производство в Приполярье, которое позволяет обеспечить Инту рабочими местами.

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