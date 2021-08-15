За неделю в Коми изъяли 14 охотничьих ружей

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Коми

За последнюю неделю в Коми изъяли 14 единиц охотничьего оружия. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Росгвардии.

За неделю сотрудники ведомства выявили четыре правонарушения в области оборота оружия. Кроме того, росгвардейцы изъяли 14 единиц охотничьего оружия. Почти все нарушения связаны с тем, что люди не соблюдали сроки продления разрешительных документов. Для продления срока действия разрешения на оружие жители представляют заявление и документы не позднее, чем за месяц до истечения срока действия разрешения. Трех владельца оружия привлекли к административной ответственности за то, что они не сообщили в двухнедельный срок об изменении места жительства. Росгвардейцы рассмотрели 372 заявления об оказании государственных услуг по линии оборота оружия и частной охранной деятельности.

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