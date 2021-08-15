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Происшествия15 августа 2021 12:47

В Коми Toyota сбила собаку: пострадала ее хозяйка

Источник:kp.ru
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Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 14 августа, в Ухте Toyota сбила собаку, в результате чего пострадала ее хозяйка. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 20.23. Toyota ехала по улице 30 лет Октября. В это время дорогу переходила женщина 1962 года рождения с собакой. Они шли по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель сбил собаку, и из-за этого ее хозяйка упала на дорогу. В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести. О состоянии собаки в ГИБДД не сообщили.

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