За сутки в Сыктывкаре 101 человек заразился коронавирусом

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По состоянию на воскресенье, 15 августа, в Сыктывкаре зафиксировали 101 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки выздоровел 91 человек, а за все время – 49 587. За последние сутки коронавирус подтвердился еще у 266 человек. Всего в Коми зафиксировали 59 327 случаев заболевания этой инфекцией.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 101 случай, – отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что в Ухте заболел 51 человек, а в Ижемском районе – 19. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением остаются 7336 человек. За последние сутки с учета сняли 96 человек. В отношении этих людей подозрения на коронавирус не подтвердились. За последние сутки скончались пятеро больных коронавирусом, а за весь период пандемии – 1330.

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Кроме того, еще пятеро пациентов скончались