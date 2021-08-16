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Общество16 августа 2021 11:01

Многодетная семья из Коми получила награду от Владимира Путина

Источник:kp.ru
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Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Семья Кулеминых из Коми удостоилась высокой награды - ордена «Родительская слава» - за укрепления института семьи. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Владимир и Любовь воспитывают восьмерых детей. Они уже вторая семья из Коми, которым удалось получить орден. Ранее глава государства наградил ухтинцев Светлану и Сергея Андреевых, также воспитывающих восьмерых детей.

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