За полгода в Коми нашли 13 поддельных купюр

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В Коми чаще всего выявляют поддельные банкноты номиналом 5000 рублей. Об этом сообщили в республиканском отделении Банка России.

За шесть месяцев в Коми выявили 13 поддельных купюр. 11 из них оказались пятитысячными. Номинал еще двух составил тысячу рублей. Кроме того, изъяли две поддельные иностранные купюры: 100 долларов США и 50 евро.

В целом в России снижается количество поддельных банкнот. Так, во втором квартале количество выявленных подделок уменьшилось на 11% по сравнению с первым кварталом и составило 8744 штук, в том числе 11 монет.

Красочные элементы защиты, расположенные на российских банкнотах, позволяют удостовериться в их подлинности без использования приборов. Научиться проверять банкноты можно, скачав мобильное приложение «Банкноты Банка России». Кроме того, информация о защитных признаках банкнот размещена в разделе «Банкноты и монеты» на сайте Банка России.

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