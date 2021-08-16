Туристам из Коми станут доступны еще три страны

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Южная Корея, Чехия и Доминикана открыли свои границы для россиян. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб. Так, жители Коми смогут отправиться за границу уже 27 августа.
Как уточнила вице-премьер Татьяна Голикова, штаб детально рассмотрел и оценил эпидобстановку в этих странах прежде, чем разрешить полеты регулярных и чартерных рейсов в выше названные страны.
- По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о снятии с 27 августа 2021 года ограничений на выполнение полетов в еще три страны, - цитируют ее слова РИА «Новости».
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