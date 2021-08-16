Туристам из Коми станут доступны еще три страны

Фото: pexels.com

Южная Корея, Чехия и Доминикана открыли свои границы для россиян. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб. Так, жители Коми смогут отправиться за границу уже 27 августа.

Как уточнила вице-премьер Татьяна Голикова, штаб детально рассмотрел и оценил эпидобстановку в этих странах прежде, чем разрешить полеты регулярных и чартерных рейсов в выше названные страны.

- По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о снятии с 27 августа 2021 года ограничений на выполнение полетов в еще три страны, - цитируют ее слова РИА «Новости».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В двух городах Коми сняли часть антиковидных ограничений

Теперь здесь можно проводить ярмарки выходного дня (подробности)