В Сыктывкаре мужчину будут судить за торговлю гашишем

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В Сыктывкаре 35-летнего жителя Сыктывдинского района обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, фигурант в составе организованной преступной группы занимался распространением наркотиков в Коми. В преступном сообществе он выполнял свои функции закладчика. 2 февраля мужчина получил около 190 граммов гашиша. Злоумышленник должен был продать наркотики, однако его задержали полицейские.

Свою вину мужчина признал частично. Уголовное дело направлено в Эжвинский районный суд Сыктывкара.

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