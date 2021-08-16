Пьяный житель Коми ударил и оскорбил сотрудницу полиции

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Сыктывдинском районе 41-летнего местного жителя обвиняют в оскорблении и применении насилия в отношении сотрудницы полиции. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в мае. Следователь полиции проверяла сообщение о краже велосипеда. Для этого она проводила осмотр места происшествия в подъезде дома в села Пажга. В это время туда зашел пьяный фигурант. Он стал мешать проведению следственных действий. Кроме того, житель Коми оскорбил сотрудницу полиции, а также ударил ее ладонью по спине. Мужчина признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Коми обматерил одного полицейского и ударил другого