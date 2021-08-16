В Сыктывкаре суд рассматривает дело о гибели человека при обрушении кровли

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Сыктывкаре жителя Кировской области обвиняют в нарушении правил безопасности при ремонте кровли здания, повлекшем смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, в июне 2017 года сыктывкарская компания заключила с бизнесменом договор о выполнении кровельных работ на объекте на улице Гаражной. Для этого предприниматель пригласил работников из другого региона. Мужчина не стал им объяснять правила техники безопасности и предоставлять проектную документацию. Из-за этого ремонт проводился с грубыми нарушениями норм и правил.

28 августа того же года в столице Коми шел дождь. Осадки создали дополнительную нагрузку на конструкцию крыши. Из-за этого кровля обрушилась с девятиметровой высоты. В результате мужчина, находившийся в здании, погиб на месте. Кроме того, еще один мужчина получил тяжкий вред здоровью.

В результате случившегося также пострадало имущество собственников помещений в здании, на офисы которых обрушилась кровля. Сумма ущерба превысила 5 миллионов рублей. Свою вину бизнесмен признал частично. Он не согласился лишь с суммой ущерба.

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