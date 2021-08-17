В Коми водитель насмерть сбил лошадь и попал в больницу

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 16 августа, в Койгородском районе ВАЗ-2114 насмерть сбил лошадь. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около девяти вечера. 43-летний мужчина ехал за рулем «Лады» со стороны Койгородка в направлении поселка Нючпас. На пятом километре дороги водитель не справился с управлением и сбил лошадь. После этого ВАЗ съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП лошадь погибла. Кроме того, в аварии пострадал водитель. Он попал в больницу с перелом правого плеча, закрытой черепно-мозговой травмой и травматическим шоком.

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