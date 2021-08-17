В Сыктывкаре на женщину упала сломанная береза

Фото: из личного архива Анны Анициферовой, МКП «Дорожное хозяйство»

В Сыктывкаре местная жительница оказалась под стволом сломанной березы. Дерево упало на нее в минувшие выходные рядом с торговым центром, когда женщина каталась на велосипеде. Сообщается, что горожанка Анна Анциферова получила травму головы: ей наложили шов.

- Я счастлива, что после такого страшного происшествия осталась жива, так как удар пришёлся самой толстой и тяжелой частью ствола. И, слава Богу, что это дерево не упало на детей или стариков. Их здесь гуляет очень много.

Сейчас сыктывкарка ищет свидетелей произошедшего. По ее словам, она поняла, что в будущем ее травма может «выйти боком» и сказаться на здоровье. Женщине посоветовали найти очевидцев, дабы подтвердить при необходимости ее слова. Однако в местной мэрии не отрицают факт падения дерева на человека.

В администрации заявили, что ранее специалисты осматривали дерево и по внешним признакам было вынесено решение о том, что дерево не представляет угрозы. Однако, по словам мэра Сыктывкара Натальи Хозяиновой, береза сгнила изнутри и не выдержала натиска стихии. В день несчастного случая, 11 августа, было объявлено штормовое предупреждение. Порывы воздуха в тот день достигали 26 м/с.

- Внутри небольшая гниль, видимо, была - это и сыграло решающую роль при поломке дерева от сильного порыва ветра, - сообщила глава администрации.

На данный момент сломанное дерево убрали коммунальщики.

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