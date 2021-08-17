В Коми 44-летняя женщина убила мужа, выстрелив в голову из охотничьего ружья

Перед судом предстанет жительница Сосногорского района по обвинению в убийстве супруга Фото: архив "КП"

В Коми 51-летний мужчина погиб от пулевого ранения. Как сообщает пресс-служба СК по республике, застрелила его собственная супруга из охотничьего ружья.

Трагедия произошла в Нижнем Одесе на Строительной улице. Супружеская пара распивала алкоголь в гараже и между ними завязалась ссора. Слово за слово и конфликт набрал обороты: женщина схватилась за ружье и почти в упор застрелила мужа из охотничьего обреза. Мужчина погиб через непродолжительное время от обильного кровотечения и необратимой травмы головы.

В ходе расследования фигурантка не признала вину по предъявленному обвинению.

- Следователем собрана доказательственная база, что позволило направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали ход дела в СК.

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