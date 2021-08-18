В больницах Коми не хватает более 600 врачей

Численность врачей в 2020 году уменьшилась на 2% и составила 3269 человек Фото: Архив "КП"

В Коми стоит острая нужда в медицинских работниках. Сейчас дефицит кадров составляет 641 врач. Такую цифру озвучила заместитель министра здравоохранения Елена Бударина на заседании по восстановлению рынка труда в Коми. Больше всего регион нуждается в специалистах в области диагностики и параклинических служб.

По ее словам, за минувший год численность медработников сократилась на два процента: в 2019 году в сфере здравоохранения работало 3 349 человек, а в 2020 - 3 269.

Бударина также назвала основные причины нехватки врачей. Это миграция, старение кадров, переход в частные клиники и более высокие зарплаты в коммерческом секторе, сказала она.

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