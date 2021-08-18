На границе с Коми обнаружен очаг африканской чумы свиней

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На границе Архангельской области и Коми обнаружен очаг африканской чумы свиней. Об этом сообщает Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора. Уточняется, что инфекция была найдена у животных в деревне Кухтерево.
На данный момент власти Архангелькой области ввели карантин на зараженной местности. Специалисты ликвидируют инфицированных свиней и проводят необходимые мероприятия для недопущения распространения вируса.
- Несмотря на то, что территория Республики Коми находится вне ареала обитания дикого кабана, на территориях, граничащих с Архангельской и Кировской областями, эти животные встречаются, - говорят специалисты.
Жителей Коми просят при выявлении признаков заболевания свиней, случаях падежа свиней, а также в случаях перевозки и продажи живых свиней и продуктов убоя информировать Управление Россельхознадзора по телефону:
- (8212) 218-254, (8212)218-257;
- Управление ветеринарии Республики Коми: (8212) 28-64-62;
- Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми: (8212) 255-440.
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