В Коми шесть дней искали 79-летнюю женщину

Фото: "Лиза Алерт"

В Сысольском районе нашли пропавшую 79-летнюю Сидорову Лидию Григорьевну. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пожилая женщина пропала 12 августа. В тот день жительница Коми ушла в лес собирать ягоды и пропала. Ее начали искать волонтеры, полицейские, спасатели, местные жители и родственники. В итоге ее удалось найти спустя шесть суток. К счастью, пенсионерка жива. В социальных сетях сообщили, что ее случайно нашел охотник.

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