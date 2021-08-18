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Происшествия18 августа 2021 13:20

Мошенники украли у сыктывкарки почти 60 тысяч рублей

Источник:kp.ru
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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенники украли у жительницы Сыктывкара 1958 года рождения более 59 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, сыктывкарка получила сообщение со страницы своей знакомой. Собеседница сказала, что хочет сделать ей подарок, поздравив прошедшего дня рождения. Для этого она попросила все данные карты горожанки, чтобы отправить ей деньги. Пенсионерка так и сделала, и с ее счета исчезло более 59 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

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