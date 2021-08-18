В Коми мошенники украли у таксиста 18 тысяч рублей

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В Воркуте мошенники украли у местного жителя 1992 года рождения 18 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчина подрабатывает в такси. Водителю позвонил неизвестный и заказал поездку. Собеседник попросил отвезти другого человека, а оплатить пообещал переводом на карту. При этом он попросил у воркутинца спросили данные банковской карты. Таксист предоставил заказчику всю информацию, и с его счета исчезло 18 тысяч рублей. После этого житель Заполярья обратился в полицию. По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выяснили, что воркутинцу звонили с телефонов, зарегистрированных в Липецкой области.

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