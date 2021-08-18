Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия18 августа 2021 15:57

Сыктывкарец пытался купить двигатель и лишился 80 тысяч рублей

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Григорий НИКИТЕНКО

Фото: Григорий НИКИТЕНКО

Житель Сыктывкара 1959 года рождения пытался купить двигатель и лишился 80 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В интернете сыктывкарец нашел объявление о продаже дизельного двигателя для иномарки. Мужчина позвонил продавцу и сказал, что готов купить этот товар. Собеседник заявил, что двигатель привезут в Коми. При этом он попросил сделать предоплату в сумме 80 тысяч рублей. Сыктывкарец перевел деньги и позвонил продавцу, однако номер оказался недоступным.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Правоохранители нашли подозреваемого. Им оказался ранее судимый безработный житель Рязани 1994 года рождения. Злоумышленник признался в совершении преступления. Он находится под подпиской о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Заполярье женщина хотела продать квартиру и лишилась денег