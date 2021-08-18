Сыктывкарец пытался купить двигатель и лишился 80 тысяч рублей

Фото: Григорий НИКИТЕНКО

Житель Сыктывкара 1959 года рождения пытался купить двигатель и лишился 80 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В интернете сыктывкарец нашел объявление о продаже дизельного двигателя для иномарки. Мужчина позвонил продавцу и сказал, что готов купить этот товар. Собеседник заявил, что двигатель привезут в Коми. При этом он попросил сделать предоплату в сумме 80 тысяч рублей. Сыктывкарец перевел деньги и позвонил продавцу, однако номер оказался недоступным.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Правоохранители нашли подозреваемого. Им оказался ранее судимый безработный житель Рязани 1994 года рождения. Злоумышленник признался в совершении преступления. Он находится под подпиской о невыезде.

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