В Сыктывкаре столкнулись два ВАЗа: пострадали две женщины

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 18 августа, в Эжвинском районе Сыктывкара столкнулись ВАЗ-2114 и ВАЗ-2107, в результате чего пострадали две женщины. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 14:50. 25-летний молодой человек ехал за рулем ВАЗ-2114 по улице Лесной в сторону Островского. В районе дома №2/1 водитель не уступил дорогу «семерке», и машины столкнулись.

В результате ДТП пострадали два человека. 82-летняя пассажирка ВАЗ-2114 получила закрытую травму грудной клетки и ушибы. У 23-летней пассажирки «семерки» диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ушибы. Обеих пострадавших увезли в больницу.

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