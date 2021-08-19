В аэропортах Коми комнатой матери и ребенка теперь могут пользоваться не только пассажиры

Фото: минэк Коми.

Теперь в аэропортах Коми комнатой матери и ребёнка будут пользоваться не только пассажиры с детьми в возрасте до 7 лет вылетающих и прилетающих рейсов, но и провожающие и встречающие лица с детьми, сообщает минэконом развития Коми. Ранее по правилам это было невозможно.

В соцсетях жительница Микуня пожаловалась на то, что ей отказали в доступе в комнату матери и ребёнка. Информация об инциденте дошла до главы Коми, который и дал поручение разобраться во всём, а также внести изменения в правила.

- В ходе проверки сотрудник аэропорта объяснил свой отказ тем, что женщина не являлась пассажиркой, таким образом он действовал в рамках должностного регламента и полномочий, - говорится в сообщении ведомства. Кстати, подобная практика распространена во всех аэропортах России и за рубежом.

Минэк Коми направил в АО «Комиавиатранс» предложение изменить правила пользования комнатами матери и ребёнка. Теперь услуга будет доступна не только для пассажиров, но и для удобства провожающих и встречающих лиц с детьми.