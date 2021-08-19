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В связи с непогодой в Коми объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Как рассказали в ведомстве, погода испортится уже в ближайшие часы. В Коми ожидаются грозы, ливень и град. Кроме того, в республике усилится ветер. Уточняется, что порывы будут достигать 21 м/с. Этот прогноз будет действовать до девяти утра пятницы, 20 августа.

В связи с непогодой в МЧС не исключают возникновения чрезвычайных ситуаций. В частности, это может быть нарушение электроснабжения из-за обрывов линий электропередачи. Кроме того, в Коми может увеличиться количество пожаров и ДТП.

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В Коми объявили штормовое предупреждение