В Сыктывкаре под окнами жилого дома обнаружено тело человека

Фото сделано очевидцем ЧП

В Сыктывкаре из окна жилого дома по улице Красных Партизан выпал человек. Об инциденте сообщает издание БНК со ссылкой на очевидцев случившегося. Уточняется, что пострадавший выпал с 15-метровой высоты сегодня, 20 августа, рано утром.

На место ЧП экстренно выехали спасатели и медики. До сих пор остается неизвестным, удалось ли выжить упавшему и в каком он сейчас состоянии.

Сейчас по данному факту проводится проверка: следователям предстоит выяснить обстоятельства и причины произошедшего.

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