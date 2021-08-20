В Сыктывкаре официально завершился купальный сезон

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В Сыктывкаре закрыли единственный санкционированный для купания пляж. Соответствующее постановление подписала мэр города Наталья Хозяинова. Причиной остановки работы пляжа в местечке Кируль является завершение купального сезона.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, то есть с 20 августа, - говорится в документе.

Напомним, в этом году пляж начал функционировать с 18 июня.

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