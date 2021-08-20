В Сыктывкаре столкнулись два ВАЗа: пострадала женщина

Фото: управление ГИБДД по Коми

В Сыктывкаре столкнулись ВАЗ-2115 и ВАЗ-212140, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 14.25. Мужчина 1979 года рождения ехал за рулем ВАЗ-2115 по Октябрьскому проспекту. Напротив дома №129а он решил перестроиться со средней полосы на крайнюю правую. При этом он не уступил дорогу и врезался в ВАЗ-212140. За рулем был водитель 1989 года рождения.

В результате ДТП пострадала женщина 1984 года рождения, находившаяся в салоне ВАЗ-2115. Пострадавшая получила черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб шейного отдела позвоночника. Пострадавшую увезли в больницу.

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Известно состояние пострадавших