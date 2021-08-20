В Коми на реке Усе перевернулась лодка с людьми: один человек пропал

Один из пассажиров лодки пропал без вести Фото: Архив "КП"

На реке Усе в Коми произошел несчастный случай: перевернулась лодка с четырьмя туристами. О происшествии сообщили в пресс-службе СПАС-Коми.

Уточняется, что все произошло около населенного пункта Парма. На берегу реки стояли мужчины и махали руками, прося помощи. Заметил их капитан судна «Заря». Позже спасатели выяснили, что во время сплава лодка с мужчинами перевернулась и люди оказались в воде. Троим удалось выбраться, четвертый пропал без вести.

Сейчас на воде ведутся поисковые работы, уточняет «Комиинформ».

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