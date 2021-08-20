В Коми ушел в лес и пропал 36-летний Антон Дергач

Фото: «Лиза Алерт Коми»

В Коми начались поиски 36-летнего Антона Дергача из Усинска. Мужчина ушел в лес по грибы вблизи поселка Усадор и не вернулся. О нем нет вестей уже третьи сутки.

Как уточняют добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт», в день пропажи на Антоне Дергаче была черная толстовка с капюшоном, черные штаны и черные кроссовки.

На данный момент волонтеры вместе с желающими помочь в поисках намерены прочесать лес. Все, кто желает помочь найти мужчину, могут подойти к 13:00 к полицейскому участку поселка Усадор. К поискам подключились и спасатели: мужчину ищут с помощью квадракоптеров и вертолета.

Приметы пропавшего:

Рост 175 см, лысый, карие глаза, худощавого телосложения.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 02.

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