В Сыктывкаре мужчина избил до смерти собутыльника и поджег родную мать

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В Сыктывкаре состоится суд над 32-летним мужчиной, убившим собутыльника и поджегшим родную мать. Об этом сообщает пресс-служба СК по Коми.

Следствием установлено, что в мае этого года обвиняемый вместе с приятелем выпивали в одной из квартир на улице Морозова. В какой-то момент веселое застолье переросло в словесный конфликт, который через пару мгновений превратился в избиение. Мужчина с кулаками накинулся на 43-летнего знакомого и с особой жестокостью начал избивать. Несчастный скончался на больничной койке из-за тяжелой травмы головы.

После ареста сыктывкарца выяснилось, что это не первое преступление, которое он совершал. Осенью прошлого года он облил свою 52-летнюю родную мать горючей жидкостью и поджег ее. Женщина получила тяжелые ожоги, но осталась жива.

- В ходе расследования фигурант частично признал вину по предъявленному обвинению. Следователем собраны доказательства, что позволило направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - заключили в пресс-службе СК.

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